Автоэксперт Иванов предсказал временный характер ажиотажного импорта авто

В марте текущего года импорт новых легковых автомобилей в Россию увеличился на 40%, а поставки по альтернативным каналам выросли на 160%. Этот всплеск импорта носит временный и конъюнктурный характер, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей одной из компаний Николай Иванов в беседе с «Российской газетой» .

Эксперт отметил, что рост импорта автомобилей в прошлом месяце во многом обусловлен ожиданиями участников рынка относительно изменений в расчете утилизационного сбора. В связи с этим они стремились завезти максимальное количество автомобилей по действующим условиям, чтобы сформировать складские запасы, отметил «ФедералПресс».

Иванов подчеркнул, что при выборе стран-поставщиков бизнес руководствуется прагматичными соображениями. Некоторые модели BMW и Audi действительно поступают из Китая, но крупные премиальные автомобили вроде Audi A8 или Q8 выгоднее ввозить из Европы. Это связано либо с отсутствием китайского производства таких моделей, либо с заметными отличиями локальных версий по комплектации.

Также эксперт обратил внимание на регуляторные ограничения, влияющие на планирование маршрутов поставок. Требования к минимальному сроку владения автомобилем (до 180 дней) влияют на экономику перевозок и в ряде случаев делают европейское направление более рациональным. По словам эксперта, текущая динамика импорта отражает адаптацию рынка к существующим правилам и желание игроков заблаговременно снизить потенциальные риски.