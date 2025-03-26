Автоэксперт Хайцеэр выступил против введения прав на управление СИМ

Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказался в ИА НСН против инициативы введения водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Он считает, что требование о получении прав будет трудновыполнимо для всех владельцев СИМ.

«Я не поддерживаю введение прав на управление СИМ, мне кажется, что это излишнее требование, но я выступаю за определенные ограничения, особенно для курьеров, которые носятся по тротуарам с бешеной скоростью», — отметил Хайцеэр.

Эксперт не понимает, как будет справляться кикшеринг, и каким образом можно заставить получать права всех покупателей СИМ.