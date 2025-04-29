Автоэксперт Хайцеэр: в случае ДТП с беспилотным авто заплатит компания-оператор

К 2027 году на дорогах общего пользования появятся беспилотные автомобили. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился информацией о правовых нормах ДТП с участием таких машин, сообщила Общественная Служба Новостей .

Специалист подчеркнул важность безопасности при использовании беспилотного транспорта. Если в момент аварии в беспилотном автомобиле никого не было, то ответственность за покрытие штрафов ложится на компанию-оператора, отметил эксперт.

«Если человек присутствовал, находился в кабине транспорта, то вся ответственность лежит на нем», — добавил Хайцеэр.

По его мнению, экспериментальный режим использования беспилотных автомобилей может затянуться надолго.