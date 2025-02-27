Автоэксперт Хайцеэр сообщил, что рейтинг автошкол не повлияет на снижение числа ДТП

Вице-президент Национального союза автомобилистов автоэксперт Ян Хайцеэр высказал сомнения относительно эффективности введения рейтинговой системы автошкол в снижении числа дорожно-транспортных происшествий в России. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Он считает, что инициатива премьер-министра Михаила Мишустина не принесет ожидаемых результатов.

«Я не уверен, [что рейтинг снизит число ДТП]. Я думаю, что те, кто консультировал премьер-министра, некоторые вопросы видят в розовом свете», — пояснил Хайцеэр.

Эксперт подчеркнул, что основная проблема большого количества ДТП заключается в устаревших методах подготовки будущих водителей. По его словам, автошколы должны обучать практике и навыкам прогнозирования дорожных ситуаций, а не просто готовить учеников к сдаче экзаменов.