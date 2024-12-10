Автоэксперт Хайцеэр: сэкономить на ремонте машины можно с помощью аналоговых запчастей

Текущей осенью средняя стоимость ремонта автомобиля увеличилась на 16-26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, средний чек автосервисов составил порядка 10,5 тысячи рублей. Как сэкономить на обслуживание машины, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24» .

По его словам, самый надежный способ — ремонтировать авто самостоятельно, однако он подходит далеко не всем. Можно также обратиться к частному мастеру, но стоит учитывать, что такие механики зачастую не работают официально, поэтому не несут ответственности и не дают гарантий на работу.

Еще одним выходом станет переход на аналоговые запчасти. Сегодня на маркетплейсах можно найти до 75% комплектующих, резюмировал Хайцеэр.