Автоэксперт Хайцеэр: сэкономить на ремонте машины можно с помощью аналоговых запчастей

Текущей осенью средняя стоимость ремонта автомобиля увеличилась на 16-26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, средний чек автосервисов составил порядка 10,5 тысячи рублей. Как сэкономить на обслуживание машины, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».
По его словам, самый надежный способ — ремонтировать авто самостоятельно, однако он подходит далеко не всем. Можно также обратиться к частному мастеру, но стоит учитывать, что такие механики зачастую не работают официально, поэтому не несут ответственности и не дают гарантий на работу.
Еще одним выходом станет переход на аналоговые запчасти. Сегодня на маркетплейсах можно найти до 75% комплектующих, резюмировал Хайцеэр.
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