Автоэксперт Хайцеэр призвал ослабить требования к скорости доставки заказов

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил в беседе с « Москвой 24 », что в России необходимо изменить подход к организации работы курьеров.

По его словам, эта сфера изначально задумывалась как временная подработка, а не высокооплачиваемая профессия.

«Важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше. И нам, как потребителям, также стоит пересмотреть привычки», — отметил специалист.

Он призвал ослабить требования к скорости доставки, поскольку безопасность всех участников движения важнее мгновенного получения заказа. Как пояснил эксперт, работа курьерских служб должна быть интегрирована в городскую среду комфортно и безопасно.