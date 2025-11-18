Автоэксперт Хайцеэр позитивно оценил перспективы беспилотных грузоперевозок в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о пользе беспилотных грузовиков для России. По его словам, искусственный интеллект менее подвержен ошибкам по сравнению с человеком.

«Беспилотный грузовик — это интеллект, который не подвержен усталости, плохому настроению, неудачам, сонливости и так далее. Возможность его ошибки гораздо меньше, чем у человека», — отметил общественник.

Хайцеэр также подчеркнул, что сегодня в сфере грузоперевозок не хватает около 30% водителей. По мнению эксперта, Россия обладает необходимыми технологиями для внедрения беспилотных грузовиков и даже является одним из лидеров в этой области на мировом рынке.