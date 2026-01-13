Автоэксперт Хайцеэр порекомендовал воздержаться от поездок на автомобиле в снегопад

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24» рассказал, как избежать проблем на дороге в снежную погоду.

Эксперт рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле в снегопад, так как коммунальные службы убирают снег поэтапно и риск застрять или попасть в аварию достаточно высок. Однако если поездку нельзя отложить, Ян Хайцеэр советует подготовиться заранее.

«Я бы посоветовал иметь небольшую автомобильную алюминиевую лопату для уборки снега, с помощью которой можно очистить зону вокруг колес и под днищем, если машина забуксует», — отметил эксперт. Также пригодятся несколько килограммов гранитной крошки, которую можно подсыпать под ведущие колеса для лучшего сцепления с дорогой.

Кроме того, в багажнике должен быть буксировочный трос с разрывной нагрузкой не менее трех тонн. Резко выжимать педаль газа не стоит — можно потерять управление.

«Важно держать небольшую равномерную скорость и не крутить резко колесами вправо-влево — все движения должны быть плавными», — подчеркнул Хайцеэр. Если привод передний, можно слегка подгазовывать, чтобы колеса вытаскивали машину.

Также эксперт порекомендовал избегать резких перестроений между рядами, чтобы не потерять сцепление колес с дорогой.