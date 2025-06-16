Автоэксперт Хайцеэр объяснил падение продаж машин в РФ условиями кредитов

Практически все автомобильные бренды снижают цены, варьируя величину скидок в зависимости от спроса и популярности моделей. Скидки также предлагаются дилерами, стремящимися разгрузить складские площадки. Однако клиентам это помогает слабо, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснил эксперт, если собственных средств нет, покупка автомобиля обойдется одинаково дорого — будь то стоимость в три миллиона рублей или 2,8 миллиона с учетом скидки.

«Исторически у нас больше половины машин, а то и 80%, покупалось с помощью банков. Сейчас ставки высокие, ужесточили требования к заемщикам, брать кредиты и тяжело, и невыгодно», — отметил специалист.

По его словам, результатом сложившейся ситуации и стало падение продаж машин. В 2025 году реализация транспорта отстает от прошлогоднего показателя уже на 26%.