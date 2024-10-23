Автоэксперт Хайцеэр назвал «катастрофой» проект о сокращении парковок возле крупных ЖК

Минстрой предложил сократить количество парковочных мест возле многоэтажных жилых комплексов. Проект разработают до декабря 2025 года. Однако принятие такой инициативы может обернуться катастрофой, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его мнению, для эффективной работы закона в России нет необходимого уровня автомобилизации и инструментов, которые бы нивелировали потери горожан от числа машин на городских улицах.
Спальные районы крупных городов застроены так называемыми «человейниками» — многоэтажными небоскребами. Отсутствие парковок возле них будет иметь крайне негативные последствия, добавил эксперт.
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