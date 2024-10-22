Автоэксперт Гусаров: своевременная замена масла и фильтров поможет продлить срок службы АКП

Ремонт трансмиссии автомобиля — дорогостоящая процедура. Особенно требовательны автоматические коробки передач (АКП). Как продлить срок их эксплуатации рассказал «ТНС 24» автоэксперт Александр Гусаров.

Он посоветовал использовать оригинальные расходники во время технического обслуживания машины. Особенно важно вовремя менять масло и следить за состоянием фильтров.

При поломке транспортного средства на «автомате» опасно буксировать его на нейтральной передаче. Это позволительно лишь для автомобилей с вариативной или роботизированной коробками передач. Для остальных лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора, отметил специалист.