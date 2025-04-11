Автоэксперт Гусаров: новые требования к автошколам повысят стоимость обучения

С 1 сентября в России планируется ввести обновленные примерные программы обучения в автошколах. Новые требования приведут к увеличению стоимости обучения на водительские права, предположил автоэксперт Александр Гусаров в беседе с ОТР .

Специалист выразил поддержку идее увеличения продолжительности практических занятий, отметив, что другие нововведения, касающиеся образовательных учреждений, отпугнут потенциальных водителей из-за роста цен.

«Меньше людей будет получать права <…>, потому что это будет очень дорого», — заявил эксперт.

По его словам, отсутствие легальной возможности получения прав заставит многих садиться за руль без необходимых документов, что вряд ли улучшит ситуацию на дорогах.