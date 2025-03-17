Автоэксперт Гоман: резкий запах бензина в салоне машины — признак утечки топлива

Появление резкого запаха бензина в салоне или маслянистых пятен под машиной сигнализирует об утечке топлива — серьезной и потенциально опасной ситуации. Об этом напомнил руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман в разговоре с «Известиями».
Как отметил специалист, подобная проблема может возникнуть из-за износа топливного фильтра, коррозии металлических элементов, повреждений бензобака или проблем с топливным насосом.
Важно помнить, что любая утечка топлива создает риск возгорания, поэтому движение на автомобиле в таком состоянии недопустимо. При первых признаках утечки лучше всего заглушить двигатель и вызвать эвакуатор для доставки машины в сервис, посоветовал Гоман.
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