Автоэксперт Деревков назвал мифом утверждение о «привыкании» машины к одному виду масла

Утверждение о том, что автомобиль может «привыкнуть» к определенному маслу, является мифом. Об этом заявил собственник автосервиса Fit Service Виталий Деревков в разговоре с «Российской газетой».

По словам специалиста, такие убеждения возникают из-за неверного подбора технических жидкостей. Проблемы, связанные с заменой масла, часто объясняются несоблюдением рекомендаций производителя автомобиля, а не привычкой машины к конкретному бренду, пишут «Известия».

Деревков также отметил, что ухудшение работы двигателя после смены масла может быть связано с наличием большого числа подделок на рынке.

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