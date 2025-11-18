Автоэксперт Бундин отметил, что женщины чаще мужчин доверяют обслуживание своих автомобилей специалистам

Исследование, проведенное на основе обезличенных данных с января 2024 года по сентябрь 2025 года, показало, что женщины и люди старше 45 лет тратят на обслуживание автомобиля больше, чем мужчины и более молодые водители. «Вечерняя Москва» обратилась к автоэксперту Андрею Бундину, чтобы выяснить причины этого явления и узнать, на чем можно сэкономить без риска для безопасности и качества.

По словам эксперта, женщины чаще доверяют обслуживание своих автомобилей специалистам, из-за чего могут переплачивать за ненужные услуги. Он подчеркнул, что качественные сервисы предлагают уход, соответствующий потребностям конкретного автомобиля, независимо от пола владельца.

Бундин отметил, что экономия возможна на защитном керамическом покрытии: достаточно нанести один-два слоя керамики, а не несколько, как предлагают некоторые автосервисы. Также можно сэкономить на покупке автозапчастей, выбирая товары высокого качества, но не оригинальные.

При этом эксперт предупредил, что при техническом обслуживании автомобиля нельзя экономить на расходниках и покупать запчасти следует только в проверенных местах. При выборе автозапчастей в интернет-магазинах важно ориентироваться не на цену, а на рейтинг продавца и отзывы других покупателей, чтобы избежать контрафактной продукции.