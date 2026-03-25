Автоэксперт Бородин посоветовал при покупке машины с пробегом сверять VIN-код в ПТС с номером на авто

При выборе автомобиля с пробегом необходимо тщательно изучить рынок, проверить документы и оценить техническое состояние машины. Об этом рассказал «Известиям» директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.

По словам эксперта, важно заранее ознакомиться с особенностями конкретной модели, ценами на обслуживание и запчасти. Необходимо сравнить предложения, чтобы понимать реальный диапазон стоимости.

Бородин подчеркнул, что перед сделкой нужно проверить VIN-код в паспорте транспортного средства (ПТС) с номером на автомобиле, убедиться в актуальности данных в свидетельстве о регистрации (СТС) и сопоставить данные продавца с документами на машину. Если автомобиль продает не собственник, у него должна быть нотариальная доверенность. Также специалист рекомендовал использовать официальные сервисы ГИБДД и Федеральной нотариальной палаты для проверки истории регистраций и наличия ограничений или залога.

Особое внимание следует уделить осмотру кузова и салона. Следы коррозии, сколы, различия в оттенках краски могут свидетельствовать о ремонте после ДТП. Стоит проверить маркировку стекол и оценить состояние руля и сидений: сильный износ при небольшом заявленном пробеге может говорить о его скручивании.

Далее эксперт рекомендовал перейти к технической части: проверить работу электроники, стеклоподъемников, климат-контроля, мультимедиа и приборной панели. Исправный двигатель должен запускаться без затруднений и работать ровно. Важным этапом является тест-драйв, который помогает оценить состояние подвески и трансмиссии.

«По возможности завершите проверку диагностикой в независимом автосервисе», — заключил специалист.

Профессиональная оценка состояния тормозной системы, подвески, двигателя и электрооборудования помогает выявить скрытые дефекты.