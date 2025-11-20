Автоэксперт Бережной рассказал, что при выборе автомобиля стоит сосредоточиться на надежности в эксплуатации

Покупка автомобиля — важное финансовое решение, которое может повлиять на бюджет и эмоциональное состояние. Поэтому перед приобретением машины важно четко понимать, для каких целей она нужна. Консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной рассказал «Известиям» , что при выборе автомобиля стоит сосредоточиться на выгоде при покупке и надежности в эксплуатации.

Надежность автомобиля складывается из технической исправности и предсказуемости. Такой автомобиль позволяет передвигаться без крупных вложений в ремонт в течение 3–5 лет. Чтобы быть уверенным в этом, важно знать историю конкретного экземпляра: как он использовался и как регулярно обслуживался.

Еще один нюанс — цифровая зависимость. Некоторые европейские бренды могут дистанционно отключить оплаченные функции, такие как подогрев руля или сидений, если сервер определит, что машина эксплуатируется в «недружественном» регионе.

Финансовый аспект надежности заключается в способности автомобиля сохранять стоимость со временем. Высоколиквидные автомобили всегда пользуются стабильным спросом на вторичном рынке, что защищает владельцев от резкого обесценивания актива.

Выгода при покупке делится на сиюминутную и стратегическую. Первая выражается в том, что за определенную сумму покупатель получает автомобиль с богатой комплектацией или классом выше, чем мог бы позволить себе при покупке нового автомобиля у официального дилера. Стратегическая выгода проявляется в процессе эксплуатации и заключается в низкой стоимости владения.