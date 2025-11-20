Автоэксперт Бережной рассказал, что при выборе автомобиля стоит сосредоточиться на надежности в эксплуатации
Покупка автомобиля — важное финансовое решение, которое может повлиять на бюджет и эмоциональное состояние. Поэтому перед приобретением машины важно четко понимать, для каких целей она нужна. Консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной рассказал «Известиям», что при выборе автомобиля стоит сосредоточиться на выгоде при покупке и надежности в эксплуатации.
Надежность автомобиля складывается из технической исправности и предсказуемости. Такой автомобиль позволяет передвигаться без крупных вложений в ремонт в течение 3–5 лет. Чтобы быть уверенным в этом, важно знать историю конкретного экземпляра: как он использовался и как регулярно обслуживался.
Еще один нюанс — цифровая зависимость. Некоторые европейские бренды могут дистанционно отключить оплаченные функции, такие как подогрев руля или сидений, если сервер определит, что машина эксплуатируется в «недружественном» регионе.
Финансовый аспект надежности заключается в способности автомобиля сохранять стоимость со временем. Высоколиквидные автомобили всегда пользуются стабильным спросом на вторичном рынке, что защищает владельцев от резкого обесценивания актива.
Выгода при покупке делится на сиюминутную и стратегическую. Первая выражается в том, что за определенную сумму покупатель получает автомобиль с богатой комплектацией или классом выше, чем мог бы позволить себе при покупке нового автомобиля у официального дилера. Стратегическая выгода проявляется в процессе эксплуатации и заключается в низкой стоимости владения.