Автоэксперт Балашов усомнился в необходимости функции массажа сидений в современных машинах

Многие современные автомобили оснащаются лишними функциями, которые водители практически не используют. Об этом заявил специалист по сервису и запчастям для транспортных средств Алексей Балашов в разговоре с «Газетой.Ru» .

По мнению эксперта, среди таких опций можно выделить массаж и вентиляцию сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграцию со смартфоном через приложения.

Балашов подчеркнул что, хотя массаж во время поездки может показаться заманчивым, на практике такие системы часто не дают желаемого расслабляющего эффекта и ограничиваются лишь легкой вибрацией. Кроме того, вместо системы вентиляции сидений многие водители предпочитают использовать кондиционер, сообщил сайт Life.

Эксперт также отметил, что индикатор чистоты стеклоомывателей редко используется автомобилистами, поскольку они могут самостоятельно определить, когда жидкость заканчивается. А система интеграции машины со смартфоном кажется многим сложной и менее удобной по сравнению с традиционными кнопками.