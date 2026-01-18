Автоэксперт Балабас предсказал стабильность на автомобильном рынке в 2026 году

Автоэксперт Евгений Балабас в разговоре с MIR24.TV объяснил, почему автомобилистам нечего бояться в новом году.

По мнению специалиста, никаких серьезных потрясений на автомобильном рынке России ожидать не стоит. Цены останутся стабильными, рост составит максимум 5%, что позволит большинству автовладельцев сохранить комфортный уровень расходов.

Балабас уточнил, что основу рынка составляют машины китайского производства, среди которых выделяются марки Haval, Tank, Chery и Geely. Среди отечественных автомобилей самой популярной остается Lada Granta. Эксперт считает, что возврат европейских марок маловероятен даже в среднесрочной перспективе.