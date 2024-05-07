Автоэксперт Балабас поддержал законопроект Госдумы о смягчении требований к тонировке передних боковых стекол | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:46 Автоэксперт Балабас поддержал законопроект Госдумы о смягчении требований к тонировке передних боковых стекол

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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в разговоре с Общественной Службой Новостей прокомментировал новый законопроект Госдумы о смягчении требований к уровню тонировки передних боковых стекол.

По его словам, прежний тотальный запрет на тонировку никак не повлиял на статистику ДТП в России. Эта история, на его взгляд, выглядит довольно нелепой.

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«С ней носятся, как с писаной торбой, уже много лет, придавая ей совершенно необоснованный негативный оттенок», — отметил Балабас.

При этом автоэксперт подчеркнул, что тонировка лобового стекла по-прежнему недопустима.

Ранее депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил смягчить требования к уровню светопропускания передних боковых стекол в машинах с 70% до 35%.