Автоэксперт Балабас поддержал идею о сдаче на права без автошколы

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой разрешить самостоятельную подготовку к теоретическому экзамену и обучению вождению при сдаче на права. Идею прокомментировал автоэксперт Евгений Балабас, сообщил MIR24.TV .

Он поддержал соответствующую инициативу, назвав ее правильной. По словам специалиста, современная система автошкол уже давно себя скомпрометировала, а их услуги необоснованно завышены.

«Краем уха слышал информацию о том, что в провинции автошколы могут заниматься, в сущности, натуральным вымогательством: студенты заваливают экзамен, потом приходят на переэкзаменовку, где им намекают… Ну, вы сами понимаете», — отметил эксперт.

По его словам, экстернат — отличное решение, ведь в любом случае кандидат проходит стандартный экзамен в ГИБДД.