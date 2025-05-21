Автоэксперт Баканов заявил, что в РФ все еще распродают китайские авто 2024 года

Эксперт отметил, что спрос на новые машины начал восстанавливаться совсем недавно, однако предсказать дальнейшую динамику сложно. Одной из ключевых причин снижения числа сделок с КНР стал избыток запасов машин.

«Дилеры до сих пор распродают автомобили 2024 года, которых тоже еще очень много осталось на складах. То есть машинами затоварены дилерские склады, центральные склады. <…> Поэтому им нужно сначала продать то, что есть», — сообщил специалист.

Поскольку рынок перенасыщен автомобилями предыдущего года, добавил Баканов, компаниям невыгодно приобретать новые партии из Китая. Следовательно, статистика закупок заметно сократилась.