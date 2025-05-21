Автоэксперт Баканов заявил, что в РФ все еще распродают китайские авто 2024 года
Автоэксперт Петр Баканов в интервью RT подробно объяснил причины снижения позиций России как крупнейшего покупателя китайских автомобилей.
Эксперт отметил, что спрос на новые машины начал восстанавливаться совсем недавно, однако предсказать дальнейшую динамику сложно. Одной из ключевых причин снижения числа сделок с КНР стал избыток запасов машин.
«Дилеры до сих пор распродают автомобили 2024 года, которых тоже еще очень много осталось на складах. То есть машинами затоварены дилерские склады, центральные склады. <…> Поэтому им нужно сначала продать то, что есть», — сообщил специалист.
Поскольку рынок перенасыщен автомобилями предыдущего года, добавил Баканов, компаниям невыгодно приобретать новые партии из Китая. Следовательно, статистика закупок заметно сократилась.