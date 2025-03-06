Автоэксперт Баканов: возвращение SsangYong усилит конкуренцию на российском рынке

Возвращение брендов в Россию усиливает конкуренцию, но влияние этого фактора на цены остается неясным. Таким мнением поделился автоэксперт Петр Баканов в разговоре с РИАМО .

Специалист подчеркнул, что эту тенденцию подтверждает презентация KG Mobility (бывшего SsangYong). Некоторые бренды, такие как Subaru, BMW и Suzuki, продолжают работу, хотя и в ограниченном режиме.

«То есть SsangYong официально возвращается на российский рынок с гарантийным обслуживанием, сервисом, запчастями — со всем, что полагается. Это такой первый большой официальный выход», — привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».

Слухи о возможном возвращении Hyundai также циркулируют. Однако, по мнению Баканова, многое зависит от политической обстановки.