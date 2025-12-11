Автоэксперт Баканов указал на пользу камер с ИИ для безопасности движения

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что камеры с искусственным интеллектом повысят безопасность на дорогах. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, фиксация устройств вблизи пешеходных переходов поможет предотвратить множество ДТП. Он напомнил, что правила дорожного движения четко регламентируют места остановки вблизи «зебр».

«Если мы говорим про систему распознавания образов, как реагируют камеры, ее несложно настроить, чтобы она учитывала интервалы в тех или иных местах. И „смотрела“, заходит ли граница автомобиля, его габариты в этот интервал или нет», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в случае нарушения система станет автоматически выписывать штраф. При этом оценка ситуаций камерами с ИИ не будет субъективной.