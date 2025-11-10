Автоэксперт Баканов призвал менять шины с выпавшими шипами даже при большой глубине протектора

Специалист в области автотехники Петр Баканов в беседе с NEWS.ru предупредил о серьезной опасности использования шин, потерявших значительное количество металлических элементов. Эксперт подчеркнул, что такие шины необходимо менять, даже если остаточная глубина протектора остается большой.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что шины с выпавшими шипами все еще пригодны для эксплуатации. Однако, по словам специалиста, каждый компонент шипованной шины рассчитан на работу в паре с другими, поэтому потеря шипов существенно ухудшает их характеристики.

Баканов отметил, что после выпадения шипов покрышка не превращается в «липучку», а становится просто некачественной шиной, которую необходимо заменить.