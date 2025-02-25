Автоэксперт Баканов положительно оценил появление новых дорожных знаков

Автоэксперт Петр Баканов положительно отозвался о новом ГОСТе, который предусматривает введение новых дорожных знаков и правил их использования. Об этом сообщил RT .

По мнению специалиста, такие меры помогут снизить визуальную нагрузку на водителей, особенно в крупных городах, где существует большое количество различных указателей и ограничений.

«Потому что невозможно ехать 50 км/ч и все считывать. От этого информационного шума нужно избавляться», — заявил Баканов.

Одним из положительных изменений эксперт назвал объединение знака парковки с указанием способа стоянки, что упрощает понимание правил для водителя. Он также одобрил появление специальных знаков, предупреждающих о возможном присутствии глухих пешеходов вблизи учебных заведений и лечебных учреждений.