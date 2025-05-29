Автоэксперт Бахарев призвал не оставлять в машине в жару зажигалки и гаджеты
В Москве и других регионах России наблюдается аномальная жара. Автоэксперт Владимир Бахарев предупредил, какие вещи не стоит оставлять в машине при таких погодных условиях, сообщил «Абзац».
По словам специалиста, наибольшую угрозу в жару представляют легковоспламеняющиеся вещи.
«Зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются», — заявил Бахарев.
Он также призвал не забывать в салоне автомобиля батареи, пауэрбанки и другие гаджеты, так как при перегреве они способны вызвать химическую реакцию, которая приведет к серьезным проблемам.
Эксперт добавил, что при высоких температурах не рекомендуется хранить в багажнике горюче-смазочные материалы. Их испарения могут стать причиной серьезных последствий при возникновении искры.
Кроме того, специалист посоветовал забирать из машины лекарственные средства. Из-за жары зачастую изменяются состав и действие препаратов.