Автоэксперт Бахарев призвал не оставлять в машине в жару зажигалки и гаджеты

В Москве и других регионах России наблюдается аномальная жара. Автоэксперт Владимир Бахарев предупредил, какие вещи не стоит оставлять в машине при таких погодных условиях, сообщил « Абзац ».

По словам специалиста, наибольшую угрозу в жару представляют легковоспламеняющиеся вещи.

«Зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются», — заявил Бахарев.

Он также призвал не забывать в салоне автомобиля батареи, пауэрбанки и другие гаджеты, так как при перегреве они способны вызвать химическую реакцию, которая приведет к серьезным проблемам.

Эксперт добавил, что при высоких температурах не рекомендуется хранить в багажнике горюче-смазочные материалы. Их испарения могут стать причиной серьезных последствий при возникновении искры.

Кроме того, специалист посоветовал забирать из машины лекарственные средства. Из-за жары зачастую изменяются состав и действие препаратов.