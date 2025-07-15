Автоэксперт Бахарев посоветовал не ездить быстро по лужам, чтобы избежать гидроудара

Гидроудар может произойти, если автомобиль въезжает в глубокие лужи. Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, как этого избежать.

«Единственный метод эффективной борьбы с этой историей — это не попадать в нее, то есть, не ездить быстро по лужам. Ну и конечно, желательно, предварительно, всегда следить за состоянием машины», — отметил специалист.

Бахарев подчеркнул, что если глубина лужи больше высоты покрышек, это может навредить двигателю. Вода также опасна для автомобиля из-за обилия электрических систем.

«Воздухозаборники находятся достаточно низко, и попадание воды в цилиндры заканчивается тем, что называется гидроударом. Да и в целом попадание воды на контакты — плохая история», — подытожил автоэксперт.