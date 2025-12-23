Автоэксперт Ануфриев рассказал о крупных штрафах для дилеров за продажу ковриков за 200 тысяч рублей

По словам эксперта, теперь автодилеров будут жестче наказывать за продажу россиянам ковриков за 200 тысяч рублей и других сомнительных товаров.

«Автодилеры иногда отказываются продавать машину без дополнительного оборудования, которое идет уже за отдельные деньги. В итоге покупатель приобретает не только автомобиль, но также коврики за 200 тысяч рублей или какую-нибудь тонировку за 100 тысяч», — пояснил специалист.

Он отметил, что сейчас идет борьба за клиентов, потому такие ситуации встречаются все реже. Однако при выявлении подобного нарушения будет грозить крупный штраф.