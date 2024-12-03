Автоэксперт Антюфьев назвал кроссоверы марок Citroen, Peugeot и Lexus худшими для зимы

Некоторые автомобили европейских производителей не имеют достаточных технических характеристик для эксплуатации в условиях суровой российской зимы. О худших моделях машин для холодного сезона рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев в интервью «Российской газете» .

В качестве примера эксперт привел марку Citroen C3 Aircross. Он отметил, что машина оснащена слабым мотором, небольшим клиренсом и безальтернативным передним приводом, отмечают «Известия».

Маленьким дорожным просветом так же отличаются Lexus UX, Peugeot 2008, Mercedes-Benz и GLA Cadillac XT4. Залог комфортной и безопасной езды зимой кроется в клиренсе от 200 миллиметров, полном приводе и надежной трансмиссии, резюмировал Антюфьев.