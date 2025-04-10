Автоэксерт Шкуматов высказался против идеи запретить продажу «автогрязи»

Лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов высказался о предложении депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева запретить продажу так называемой автогрязи. Об этом написал «Ридус» .

По мнению Шкуматова, нет нужды вводить дополнительные запреты на это средство. Власти уже придумали эффективную меру борьбы с ним.

«С тех пор, как за эту автогрязь начали лишать прав по статье 12.2.2 КоАП РФ, ее начали использовать настолько редко, что проблемы этой на сегодняшний день я вообще не вижу», — пояснил глава «Синих ведерок».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу товаров, которые созданы для нарушения законов. За это могут назначить штрафы до двух тысяч рублей для физических лиц, до трех тысяч — для должностных и до тридцати тысяч — для юридических. Предмет правонарушения при этом конфискуют.