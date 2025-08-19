«Автодор» указал маршрут объезда ремонтируемого участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Участок на 1002-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют 20 августа. Ремонтные работы продлятся до 1 ноября 2026 года. Об альтернативных маршрутах проезда сообщили специалисты «Автодора», их слова привел сайт RostovGazeta .

По данным экспертов, автомобилистам стоит обратить внимание на схему объезда участка 60Н-256, соединяющего поселок Майский и хутор Новогригорьевка. Чтобы избежать заторов на ремонтируемом участке, водителям следует воспользоваться дорогой 60К-251, после чего необходимо будет миновать транспортную развязку и свернуть на трассу А-270. Далее, около заправки по адресу улица Молодежная, 2а в хуторе Веселый, следует выбрать дорогу в направлении хутора Новогригорьевка.