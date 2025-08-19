«Автодор» указал маршрут объезда ремонтируемого участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Участок на 1002-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют 20 августа. Ремонтные работы продлятся до 1 ноября 2026 года. Об альтернативных маршрутах проезда сообщили специалисты «Автодора», их слова привел сайт RostovGazeta.
По данным экспертов, автомобилистам стоит обратить внимание на схему объезда участка 60Н-256, соединяющего поселок Майский и хутор Новогригорьевка. Чтобы избежать заторов на ремонтируемом участке, водителям следует воспользоваться дорогой 60К-251, после чего необходимо будет миновать транспортную развязку и свернуть на трассу А-270. Далее, около заправки по адресу улица Молодежная, 2а в хуторе Веселый, следует выбрать дорогу в направлении хутора Новогригорьевка.
Делегация из Красногорска приняла участие в историческом фестивале
Залужный начал подготовку к президентским выборам на Украине
Эксклюзив
Толпа мигрантов избила молодого футболиста в Щелкове и отправила спортсмена в кому
Не поедет. Зеленский отказался встретиться с Путиным в Москве
Волонтеры Подмосковья собрали 20 тонн гумпомощи с начала августа
Первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине пройдет в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте