«Авито Услуги»: в Петербурге возрос интерес к аренде зон барбекю и деревянных беседок

Специалисты Авито Услуг и Авито Работы провели исследование рынка и установили изменения спроса на услуги профессиональных поваров-шашлычников, ценовую политику аренды беседок и общую популярность отдыха на свежем воздухе. Об этом написала Neva.Today .

Выяснилось, что в Петербурге заметно возрос интерес к аренде зон барбекю и деревянных беседок: в апреле 2025 года спрос увеличился на треть по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Наибольшее распространение услуга получила среди жителей Саратова, Ижевска, Калининграда, Новосибирска и северной столицы.

Интерес к подобным услугам настолько высок, что некоторые посетители готовы заранее забронировать место в беседке еще с ночи, а некоторые готовы доплатить за бронь с раннего утра.

Отдельно отмечено увеличение спроса на шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении блюд на костре, таких как шашлык и люля-кебаб. Рост интереса составил впечатляющие 173%, что свидетельствует о высоком спросе на организованный отдых на природе весной.