«Авито Услуги»: 71% россиянок ощущают давление общества из-за стандартов красоты

Россияне имеют разные взгляды на роль внешнего вида в карьере и повседневной жизни. Лишь 20% заявили, что успех на работе зависит исключительно от профессионализма, не связанного с внешностью. Такие результаты показало исследование платформы «Авито Услуги», сообщили « Известия ».

Значительное число россиянок ощущают давление со стороны общества, которое требует соблюдения определенных стандартов красоты. Так, 71% женщин признались, что иногда сталкиваются с таким отношением, а 21% из них серьезно зависят от мнения окружающих относительно внешнего вида и фигуры.

Сравнимо меньший процент мужчин — всего 17% — испытывает подобное воздействие. Примечательно, что 38% представителей сильного пола заявляют о независимости от общественного мнения, в то время как среди женщин этот показатель составляет 29%. Отвечая на вопрос о том, необходим ли женщинам макияж, маникюр и укладка волос для поддержания привлекательности, только 19% мужчин высказались в пользу естественной красоты.