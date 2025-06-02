«Авито»: треть россиян готовы потратить на выпускной до 30 тысяч рублей

Средние расходы на празднование окончания школы составляют около 31 тысячи рублей. Значительная часть бюджета, а именно 19 тысяч, уходит на организацию торжества, тогда как 12 тысяч рублей предназначены для приобретения наряда или костюма. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Авито», сообщил RT .

По данным аналитиков, большинство выпускников предпочитают отмечать это событие в стенах учебного заведения. При этом 29% опрошенных планируют продолжить праздник в ресторане, а 17% выбрали отдых на природе.

«Средняя сумма, которую родители готовы выделить на празднование, составляет 19 тысяч рублей. Однако почти половина респондентов (47%) хотели бы уложиться в 10 тысяч, а 14% и вовсе в пять тысяч. Готовность потратить от 10 до 30 тысяч выразили 32%, а суммы выше — 17%», — отметили эксперты.

Опрос также выявил, что для большинства семей (61%) важно участие в выборе наряда для выпускника. В каждом четвертом случае (27%) подросток самостоятельно делает выбор, обращаясь к родителям только за финансовой поддержкой, а 11% родителей полностью берут на себя все заботы по подготовке, особенно это характерно для молодых семей.