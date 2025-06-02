«Авито»: треть россиян готовы потратить на выпускной до 30 тысяч рублей
Средние расходы на празднование окончания школы составляют около 31 тысячи рублей. Значительная часть бюджета, а именно 19 тысяч, уходит на организацию торжества, тогда как 12 тысяч рублей предназначены для приобретения наряда или костюма. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Авито», сообщил RT.
По данным аналитиков, большинство выпускников предпочитают отмечать это событие в стенах учебного заведения. При этом 29% опрошенных планируют продолжить праздник в ресторане, а 17% выбрали отдых на природе.
«Средняя сумма, которую родители готовы выделить на празднование, составляет 19 тысяч рублей. Однако почти половина респондентов (47%) хотели бы уложиться в 10 тысяч, а 14% и вовсе в пять тысяч. Готовность потратить от 10 до 30 тысяч выразили 32%, а суммы выше — 17%», — отметили эксперты.
Опрос также выявил, что для большинства семей (61%) важно участие в выборе наряда для выпускника. В каждом четвертом случае (27%) подросток самостоятельно делает выбор, обращаясь к родителям только за финансовой поддержкой, а 11% родителей полностью берут на себя все заботы по подготовке, особенно это характерно для молодых семей.