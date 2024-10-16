«Авито Товары»: китайский бренд автомобильных шин Triangle стал лидером продаж

Российские автомобилисты активно готовятся к зимнему сезону. Уже сейчас продажи автомобильных шин увеличились в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Товары».
Чаще всего водители отдают предпочтение китайскому бренду Triangle. В сентябре эту марку стали покупать чаще в 2,4 раза. В лидеры также вырвались шины от производителей Bridgestone, Nokian Tyres и Pirelli.
Среди российских брендов наиболее популярна резина Cordiant. За новый комплект автомобилистам придется отдать чуть больше 20 тысяч рублей, с рук шины можно купить за 12 тысяч рублей.
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