«Авито Работа»: в преддверии праздников наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован у SMM-специалистов

В преддверии новогодних и рождественских праздников наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован у SMM-специалистов. Об этом «ФедералПресс» рассказали специалисты «Авито Работы», проанализировав изменения в уровне зарплат.

Так, средняя предлагаемая зарплата для кандидатов с небольшим опытом работы за год увеличилась на 50%, составив более 68 000 рублей в месяц. Второе место в списке заняли ведущие мероприятий — их зарплаты выросли на 38%, составив более 55 000 рублей в месяц.

Более высокие зарплаты предлагают специалистам по организации мероприятий. В среднем по России они получают 70 000 рублей в месяц.

Ранее аналитики онлайн-платформы hh.ru сообщали, что в четвертом квартале 2024 года самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались профессионалы в области IT и DevOps, сварщики, агенты по недвижимости.