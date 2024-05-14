«Авито Работа»: спрос на турагентов увеличился за год в три раза | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:40 «Авито Работа»: спрос на турагентов увеличился за год в три раза

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Спрос нанимателей на турагентов увеличился в три раза с апреля 2023 года. Соискателям готовы предложить месячную зарплату в размере 40-90 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Таким образом, данная вакансия стала самой высокооплачиваемой в сегменте бизнеса, ориентированного на оказание услуг в сфере гостеприимства.

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Кроме того, за указанный период повысился интерес к горничным и сотрудникам кухни. В список востребованных профессий также попали хостес и бариста.