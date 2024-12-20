«Авито Работа»: спрос на специалистов в АПК вырос почти в четыре раза

За 2024 год спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства и лесничества увеличился почти в четыре раза, что отразилось и на уровне зарплат. Работодатели готовы платить на 30% больше, чем в прошлом году, — в среднем около 74 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Работа» в интервью для «ФедералПресс» .

Исследование платформы показало, что лидером по приросту вакансий стала профессия овощевода. Количество предложений за период с января по ноябрь 2024 года увеличилось в 3,8 раза (на 275 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата для этой специальности составляет примерно 53 234 рубля в месяц при полной занятости.

Кроме того, значительно возрос спрос на лесорубов (+ 229 %, средняя зарплата — 68 044 рублей), скотников (+ 201 %, 64 080 рублей), доярок (+ 156 %, 80 194 рублей) и экологов (+ 154 %, 70 683 рублей).

Ранее Центральный банк рассказал о способах привлечения специалистов работодателями в условиях нехватки кадров. Среди предложенных мер — расширение социального пакета, беспроцентные займы, помощь в выплате ипотеки и обучение сотрудников за счет компании.