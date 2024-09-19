«Авито Работа»: россияне, использующие ИИ для допзаработка, в среднем увеличили доход на 41%

Аналитики провели опрос и выяснили, что треть (33%) респондентов, которые знают об ИИ и нейросетях, используют эти инструменты для получения дополнительного дохода. В среднем им удавалось повысить свой ежемесячный доход на 41%, говорится в результатах исследования «Авито Работы», сообщил RT .

Так, 22% участников опроса, занятых в проектах с использованием ИИ и нейросетей, отметили прирост своего ежемесячного дохода до 15%. Еще18% — сообщили об увеличении своего заработка в пределах от 16 до 30%, а 13% заявили о росте на 31—50%.

Более существенный прирост дохода — от 51 до 70% — наблюдается у 11% опрошенных. Наконец, 7% россиян отметили увеличение дохода в диапазоне от 71 до 90% и еще столько же — в пределах от 91 до 100%.

Кроме того, 3% россиян указали, что их доход вырос более чем вдвое благодаря внедрению в работу ИИ и нейросетей, добавили эксперты.

Всего в опросе приняли участие более 7 тысячи работающих россиян.