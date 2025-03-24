Эксперт платформы «Авито Работа» Андрей Кучеренков в беседе с «ФедералПресс» назвал причины роста зарплат в промышленности, особенно в высокотехнологичных секторах.
Производство электро- и оптического оборудования — самая высокооплачиваемая отрасль промышленности. Здесь средняя зарплата составляет 120 тысяч рублей, что на 84% больше, чем год назад. Немного уступают зарплаты в машиностроении: за работу на производстве промышленного оборудования и станков предлагают в среднем 115 тысяч рублей. Транспортное машиностроение со средней зарплатой 95 тысяч рублей замыкает тройку лидеров с приростом в 25% за год.
Зарплата в сфере добычи угля достигла 82 тысяч рублей и расположилась на пятом месте. Нефтегазовая отрасль не вошла в список, сообщил эксперт.
Среди основных причин рост зарплат он указал: дефицит кадров из-за демографической ситуации 90-х годов и развитие импортозамещения и автоматизации.
Ефремову предрекли карьерный взлет после выхода по УДО
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте