Эксперт платформы «Авито Работа» Андрей Кучеренков в беседе с «ФедералПресс» назвал причины роста зарплат в промышленности, особенно в высокотехнологичных секторах.

Производство электро- и оптического оборудования — самая высокооплачиваемая отрасль промышленности. Здесь средняя зарплата составляет 120 тысяч рублей, что на 84% больше, чем год назад. Немного уступают зарплаты в машиностроении: за работу на производстве промышленного оборудования и станков предлагают в среднем 115 тысяч рублей. Транспортное машиностроение со средней зарплатой 95 тысяч рублей замыкает тройку лидеров с приростом в 25% за год.

Зарплата в сфере добычи угля достигла 82 тысяч рублей и расположилась на пятом месте. Нефтегазовая отрасль не вошла в список, сообщил эксперт.

Среди основных причин рост зарплат он указал: дефицит кадров из-за демографической ситуации 90-х годов и развитие импортозамещения и автоматизации.