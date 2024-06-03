«Авито Работа»: несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными условиями труда

В случае с подработкой подростков стоит учитывать важные законодательные ограничения и правила. Так, несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными условиями труда, сообщили «Известиям» эксперты сервиса «Авито Работа».

Также для несовершеннолетних запрещена работа в игорном бизнесе, в ночных клубах и кабаре, в перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями. Разрешается преимущественно легкая работа курьером, промоутером, помощником в фотостудию и так далее.

Отмечается, что рабочее время для молодежи в возрасте от 16 до 18 лет не должно превышать более 35 часов в неделю.

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