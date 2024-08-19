«Авито Работа»: неиспользованные дни отпуска помогут организовать выходной 1 сентября
Празднование Дня знаний в 2024 году перенесено с воскресенья, 1 сентября, на понедельник, 2 сентября. Как родителям организовать выходной в этот день, рассказал RT со ссылкой на данные «Авито Работы».
По словам аналитиков, сотрудник может взять один из неиспользованных дней оплачиваемого отпуска. Такой способ поможет провести время с ребенком, сохранив зарплату.
Специалисты напомнили о возможности попросить выходной за свой счет. Так, работодатель не имеет права отказать людям с инвалидностью, одиноким родителям и супругам погибших военных.
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