«Авито Работа»: лидером среди вакансий для пенсионеров стала профессия водителя-экспедитора

Аналитики «Авито Работы» провели исследование и составили список массовых профессий, в котором привели вакансии, где больше всего предложений для пенсионеров. Об этом сообщил RT.
В III квартала текущего года самое большое количество вакансий заняла профессия водителя-экспедитора, с средней зарплатой почти 110 тысяч рублей в месяц при условии полной занятости.
В числе популярных профессий также оказались упаковщики и продавцы. Первые составили 3% от общего числа предложений для пенсионеров, с зарплатой до 115,5 тысячи рублей в месяц за полный рабочий день, что делает эту работу одной из самых высокооплачиваемых. Доля вакансий для продавцов составила 1,9% от общего числа предложений с пометкой «для пенсионеров».
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