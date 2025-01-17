«Авито Работа»: количество вакансий для студентов за год увеличилось в 2,5 раза

За последний год количество вакансий для молодых специалистов увеличилось в 2,5 раза. Наиболее привлекательные условия по зарплате в 2024 году студенты могли найти в области транспортного машиностроения, где им предлагали 118 068 рублей за полную занятость. Эти данные были представлены в исследовании от сервиса «Авито Работа», сообщил « ФедералПресс ».

По информации экспертов, число вакансий с пометкой «для студентов» выросло более чем вдвое (+163%) по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата для таких соискателей по всей стране составила 57 797 рублей в месяц.

Наиболее значительный прирост числа вакансий был зафиксирован в сфере клиентского сервиса, где их количество увеличилось на 93% за год. В среднем здесь встречается зарплата 43 603 рубля в месяц. На втором месте — отрасль транспорта и логистики (+85%, 68 516 рублей). Замыкает тройку лидеров область производства (+54%, 69 184 рубля).