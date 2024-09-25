«Авито Работа»: интерес россиян к вакансиям с ДМС вырос на 67% за год

Популярность вакансий с ДМС увеличилась на 67% за последний год в РФ. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

По данным аналитиков, 38% респондентов включили данный вид страховки в топ-3 наиболее желательных материальных бонуса от нанимателя.

Наибольший рост вакансий с упоминанием ДМС наблюдается в профессии консультанта. Следом идут специалисты по поддержке и мерчандайзеры.

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