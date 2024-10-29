Аналитики сервиса «Авито Работа» изучили динамику вакансий. По итогам III квартала 2024 года был составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих и линейных специалистов. Результаты исследования опубликовал RT .

По данным экспертов, лидерами рейтинга стали водители-дальнобойщики.

«Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции достигли 159 095 рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в организации.

В список также попали промышленные альпинисты со средней зарплатой порядка 149 522 рублей. На третьем месте оказались работники, занимающиеся управлением и обслуживанием бурового оборудования. Им предлагают в среднем 141 320 рублей.