Аналитики сервиса «Авито Работа» изучили динамику вакансий. По итогам III квартала 2024 года был составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих и линейных специалистов. Результаты исследования опубликовал RT.
По данным экспертов, лидерами рейтинга стали водители-дальнобойщики.
«Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции достигли 159 095 рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в организации.
В список также попали промышленные альпинисты со средней зарплатой порядка 149 522 рублей. На третьем месте оказались работники, занимающиеся управлением и обслуживанием бурового оборудования. Им предлагают в среднем 141 320 рублей.
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