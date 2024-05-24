«Авито Работа»: число вакансий в сфере управления персоналом в апреле выросло на 140%

В апреле наметился значительный рост вакансий в сфере управления персоналом. Он составил 140%. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито Работа».

В частности, начинающий HR-специалист может рассчитывать на зарплату в 68,5 тысячи рублей. А рекрутеру готовы платить до 65 тысяч рублей.

Больше всего потребность в специалистах в сфере управления персоналом выросла в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Там работники в это области стали требоваться на 75%, 59% и 54% чаще соответственно.