«Авито Работа»: автомаляры стали самыми «дорогими» специалистами в Петербурге за лето

Аналитики сервиса «Авито Работа» определили, какие специальности оказались наиболее высокооплачиваемыми в Северной столице минувшим летом. Результаты исследования опубликовала газета « Петербургский дневник ».

Самой востребованной профессией в городе стал повар. Профессионалы своего дела в среднем получали за месяц 84 237 рублей.

Среди рабочих специальностей самой высокооплачиваемой оказалась профессия автомаляра. Месячный доход мастеров превысил 195 тысяч рублей. Водителям-экспедиторам предлагали оклад более 123 тысяч рублей, добавила Neva.Today.