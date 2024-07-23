«Авито Работа»: 86% работников отметили негативное влияние жары на самочувствие

Более 86% российских сотрудников признались, что жаркая погода негативно сказывается на общем самочувствии и ухудшает продуктивность. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа».

При этом женщины оказались более чувствительны к жаре, чем мужчины: 49% против 36%. Лишь 11% опрошенных не заметили какого-либо влияния высоких температур на свою работоспособность.

Отмечается, что самым распространенным способом борьбы с жарой в офисе стала установка кондиционеров или вентиляторов.